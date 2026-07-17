Atelier d’initiation à la taille de pierre et rencontre avec une librairie spécialisée sur le monde souterrain et les carrières, Treuil de la carrière Auboin, Châtillon

Informations pratiques

Atelier d’initiation à la taille de pierre et rencontre avec une librairie spécialisée sur le monde souterrain et les carrières Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Treuil de la carrière Auboin Hauts-de-Seine

Entrée 3,50€ – Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier d’initiation à la taille de pierre et rencontre avec une librairie spécialisée sur le monde souterrain et les carrières.

L’ouverture du Treuil, Monument historique emblématique est l’occasion pour les franciliens et les châtillonnais de découvrir le dernier Treuil de Carrière animé par un cheval et de s’immerger dans l’histoire locale. Cette visite, rendue possible grâce à la passion des bénévoles de l’association PICAR, qui racontent avec ferveur les anecdotes du passé, les graffitis découverts sous terre, le travail des carriers et en toile de fond, l’histoire de l’unique témoin de l’époque, où les pierres du sous-sol de Châtillon servaient à reconstruire la Capitale. Le calcaire et le gypse sont les deux matériaux prélevés dans le sol de la ville dès 1762. À partir de 1770 et jusqu’à la Révolution, les « Entrepreneurs de la Madeleine », ceux qui construisirent l’église de La Madeleine, feront ouvrir à Châtillon plus de trente puits d’extraction. Le Treuil date quant à lui des années 1850/1870 à l’époque des grands travaux haussmanniens et donne accès 35 mètres plus bas, à une carrière de calcaire sur deux étages.

Treuil de la carrière Auboin 19 rue Ampère 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.lutecia.fr Unique vestige industriel de l’extraction de la pierre calcaire en Ile-de-France au XIXe siècle, il permettait de remonter, depuis la carrière souterraine située à 35 m de profondeur, des blocs de pierre de 4 à 8 tonnes. Il est formé de deux grandes piles de pierre sur lesquelles repose un tambour destiné à l’enroulement du câble. Le tambour est actionné par des engrenages reliés à un manège sur lequel un cheval évolue pour remonter les blocs. Il a cessé son activité au début du XXe siècle et a été restauré par l’association PICAR membre de l’Union REMPART. Tram T6, Centre de Châtillon ou Parc André Malraux

Atelier d’initiation à la taille de pierre

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