Atelier d’initiation à la taille de pierre, Maison de Garonne, Boé

Atelier d’initiation à la taille de pierre Samedi 13 juin, 10h00, 13h30 Maison de Garonne Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Les compagnons de l’association Compaas vous invitent à venir vous initier à la taille de pierre. Les animateurs vous parleront de la nature de la pierre, des outils nécessaires, puis vous passerez rapidement à l’initiation pratique.

Un atelier de modelage en argile sera proposé aux plus jeunes enfants. À l’issue de l’initiation, chacun repartira avec son œuvre.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne 47550 Boé Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553986561 http://www.maisongaronne.ville-boe.fr/ https://www.facebook.com/villedeboe La maison de Garonne vous accueille pour vous faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de la Garonne. Aménagée dans une ancienne tour de guet du XIVe siècle, la maison de Garonne accueille une scénographie rappelant le lien entre le fleuve et les hommes, l’histoire de Boé et de la Garonne agenaise, et de la biodiversité que la Garonne abrite. Depuis son dernier étage à ciel ouvert, le site offre également une vue panoramique sur les paysages alentours. La visite peut se compléter avec le sentier pédagogique aménagé aux abords du site et longeant en partie la Garonne. Parking à proximité (300 m).

Accès PMR via la rue Lacassagne 47550 Boé

European Archaeology Days

©Compaas