Atelier d’initiation à l’art de la calligraphie en caractères arabes, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris

Informations pratiques

Atelier d’initiation à l’art de la calligraphie en caractères arabes Samedi 19 septembre, 14h30 INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris

[complet] Sur inscription, 15 personnes maximum, à partir de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

[atelier complet]

Cette initiation à l’art de la calligraphie en caractères arabes, animée par la maître calligraphe Nuria Garcia Masip, propose une découverte des outils et principes fondamentaux de cette tradition : calames, encres, papiers, ainsi que les notions d’harmonie, de rythme et de proportion qui structurent l’écriture classique. À travers une approche pratique, les participants et participantes seront initiés au geste calligraphique à l’aide des outils traditionnels et découvriront la construction des lettres et les principes de composition propres à cet art.

Durée : 2h30

Lieu : INHA, galerie Colbert, salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

Pour en savoir plus sur le programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Institut national d’histoire de l’art, consultez le programme viace lien.

INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 https://www.inha.fr [{« link »: « https://nuriaart.com/ »}, {« link »: « https://www.inha.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}]

Atelier d’initiation à la calligraphie arabe

© Nuria Garcia Masip