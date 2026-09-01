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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Atelier d’initiation à l’enluminure, Musée de la Tour des Échevins, Luxeuil-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Tour des Échevins · Luxeuil-les-Bains

Atelier d’initiation à l’enluminure, Musée de la Tour des Échevins, Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Tour des Échevins
Adresse
Rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains, France
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit. Nombre de place très limité. Réservations au 03 84 40 06 41.

Atelier d’initiation à l’enluminure 19 et 20 septembre Musée de la Tour des Échevins Haute-Saône

Gratuit. Nombre de place très limité. Réservations au 03 84 40 06 41.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Travil autour d’une lettrine, broyage de pigments et mise en couleur.
Atelier : création d’une lettrine médiévale !
Découvrez les techniques anciennes de l’enluminure :

  • Broyage de pigments pour préparer vos couleurs,
  • Mise en couleur d’une lettrine, inspirée des manuscrits médiévaux.

Un atelier créatif et historique pour petits et grands !
Venez libérer votre imagination !

Musée de la Tour des Échevins Rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384400007 https://www.ville-luxeuil-les-bains.fr/musees.htm [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}] Construite au milieu du XVe siècle, la Tour des Échevins est l’ancien hôtel de ville de Luxeuil. Ce vaste édifice rectangulaire s’élève sur quatre étages, s’ouvrant sur un bel escalier en vis. Ainsi, 146 marches sont à gravir pour entrevoir un panorama extraordinaire sur les Vosges et les Alpes. Ce bâtiment abrite le musée municipal d’art et d’archéologie.
Travil autour d’une lettrine, broyage de pigments et mise en couleur.

©Etienne KOPP

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