Atelier d’initiation à l’enluminure, Musée de la Tour des Échevins, Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Atelier d’initiation à l’enluminure 19 et 20 septembre Musée de la Tour des Échevins Haute-Saône

Gratuit. Nombre de place très limité. Réservations au 03 84 40 06 41.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Travil autour d’une lettrine, broyage de pigments et mise en couleur.

Atelier : création d’une lettrine médiévale !

Découvrez les techniques anciennes de l’enluminure :

Broyage de pigments pour préparer vos couleurs,

Mise en couleur d’une lettrine, inspirée des manuscrits médiévaux.

Un atelier créatif et historique pour petits et grands !

Venez libérer votre imagination !

Musée de la Tour des Échevins Rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384400007 https://www.ville-luxeuil-les-bains.fr/musees.htm [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}] Construite au milieu du XVe siècle, la Tour des Échevins est l’ancien hôtel de ville de Luxeuil. Ce vaste édifice rectangulaire s’élève sur quatre étages, s’ouvrant sur un bel escalier en vis. Ainsi, 146 marches sont à gravir pour entrevoir un panorama extraordinaire sur les Vosges et les Alpes. Ce bâtiment abrite le musée municipal d’art et d’archéologie.

Travil autour d’une lettrine, broyage de pigments et mise en couleur.

©Etienne KOPP