Concert Nocturne II La Nuit du Cœur Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains
dimanche 13 septembre 2026 · Basilique St Pierre · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Concert Nocturne II La Nuit du Cœur
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 20:00:00
fin : 2026-09-13 21:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Dans le cadre de la 79ème édition du festival international de musique de Besançon.
Compagnie vocale La Tempête Simon Pierre Bestion direction.
Œuvres sacrées de Franck Martin, Orlando Di Lasso, Cristobal de Morales, Thomas Tallis, William Byrd, Arvo Pärt, Knut Nystedt…
Informations et réservations au Pôle Culturel. .
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20
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English : Concert Nocturne II La Nuit du Cœur
L’événement Concert Nocturne II La Nuit du Cœur Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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