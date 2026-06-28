Atelier d’initiation au théâtre d’improvisation Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS jeudi 9 juillet 2026.

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Venez découvrir le théâtre

d’improvisation dans une ambiance conviviale et bienveillante avec la compagnie

Bric et Broc Théâtre ! À travers des jeux, des exercices ludiques et des mises

en situation, petits et grands seront invités à développer leur imagination,

leur spontanéité et leur confiance en eux. Aucun prérequis n’est nécessaire :

l’essentiel est de s’amuser, d’oser et de partager un moment de créativité en

famille ou entre amis.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Cet atelier est à destination des adultes et des enfants !

Le jeudi 09 juillet 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit

Par mail à bricetbroctheatre@gmail.com

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-09T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T14:30:00+02:00_2026-07-09T16:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



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