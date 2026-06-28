Atelier d’initiation au théâtre d’improvisation Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
Atelier d’initiation au théâtre d’improvisation Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS jeudi 9 juillet 2026.
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
Venez découvrir le théâtre
d’improvisation dans une ambiance conviviale et bienveillante avec la compagnie
Bric et Broc Théâtre ! À travers des jeux, des exercices ludiques et des mises
en situation, petits et grands seront invités à développer leur imagination,
leur spontanéité et leur confiance en eux. Aucun prérequis n’est nécessaire :
l’essentiel est de s’amuser, d’oser et de partager un moment de créativité en
famille ou entre amis.
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
Cet atelier est à destination des adultes et des enfants !
Le jeudi 09 juillet 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit
Par mail à bricetbroctheatre@gmail.com
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-09T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T14:30:00+02:00_2026-07-09T16:30:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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