Informations pratiques

Langeac

Atelier d’initiation aux jeux de rôles avec Alain

6 rue Loubateyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:30:00

fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-25

Venez partager un moment ludique et découvrir le JDR.

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6 rue Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr

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English :

Come join us for some fun and discover role-playing games.

L’événement Atelier d’initiation aux jeux de rôles avec Alain Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier