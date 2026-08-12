Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande
jeudi 29 octobre 2026 · Rue de la République · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 09:00:00
fin : 2026-10-29 12:30:00
Date(s) :
2026-10-29
Les jeunes marmandais de 8 à 12 ans sont invités à un atelier d’initiation musicale pas comme les autres.
Dés 9h, les jeunes marmandais de 8 à 12 ans sont invités à un atelier d’initiation musicale pas comme les autres.
À l’aide d’un logiciel ludique et d’un ukulélé, chaque participant pourra imaginer et créer sa propre composition, sans avoir besoin de maîtriser le solfège, le rythme ou un instrument.
Pas besoin d’être musicien seule l’envie de créer compte ! .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
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English : Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus
Young Marmandais aged 8 to 12 are invited to a musical initiation workshop like no other.
L’événement Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus Marmande a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Garonne
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