Atelier DIY : créez votre œuvre en fleurs recyclées, 1 Av. du Général Leclerc, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France, Paris
Atelier DIY : créez votre œuvre en fleurs recyclées, 1 Av. du Général Leclerc, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France, Paris samedi 25 avril 2026.
Atelier DIY : créez votre œuvre en fleurs recyclées 25 avril – 4 juillet 1 Av. du Général Leclerc, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France Paris
Tarifs : 2h30 Atelier DIY 59€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T12:00:00+02:00 – 2026-04-25T14:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:30:00+02:00
Alison vous invite à plonger dans l’univers inspirant de l’art floral, où vous aurez le privilège de confectionner votre belle œuvre en fleurs recyclées. Dès votre arrivée, vous serez chaleureusement accueilli par l’experte passionnée qui prendra le temps de vous partager les bases fondamentales de son savoir-faire et les différentes étapes à venir. Vous repartirez avec votre magnifique affiche fleurie, prête à insuffler une touche poétique et naturelle à votre intérieur ! Suite à votre réservation, Alison vous enverra un questionnaire par mail pour que vous puissiez sélectionner le modèle que vous souhaitez réaliser durant l’atelier créatif.
Durée : 2h30
Activité organisée par Alison – Artisane
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-diy-creez-votre-oeuvre-en-fleurs-recyclees-1481
1 Av. du Général Leclerc, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France 1 Av. du Général Leclerc, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France Paris 94100 Quartier de la Villette Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-diy-creez-votre-oeuvre-en-fleurs-recyclees-1481 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-diy-creez-votre-oeuvre-en-fleurs-recyclees-1481 »}]
Redonnez vie aux fleurs séchées ! Nature Atelier nature
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