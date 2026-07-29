Atelier Do It Yourself fabrication de craie Espace Socio-Culturel Brioude
mercredi 16 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Atelier Do It Yourself fabrication de craie
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-09-16 11:00:00
Date(s) :
2026-09-16
atelier Do It Yourself ( fabrication maison ) animé par la référente famille de DECLIC
Gratuit / sur inscription
.
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
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English :
Do-It-Yourself Workshop (%AB homemade crafts %BB) led by the DECLIC family
Free / registration required
L’événement Atelier Do It Yourself fabrication de craie Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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