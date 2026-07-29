Atelier Do It Yourself fabrication de craie Espace Socio-Culturel Brioude

Informations pratiques

Brioude

Atelier Do It Yourself fabrication de craie

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16 11:00:00

Date(s) :

2026-09-16

atelier Do It Yourself ( fabrication maison ) animé par la référente famille de DECLIC



Gratuit / sur inscription

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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Do-It-Yourself Workshop (%AB homemade crafts %BB) led by the DECLIC family

Free / registration required

L’événement Atelier Do It Yourself fabrication de craie Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne