Atelier du patrimoine Peinture médiévale Loches
jeudi 29 octobre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Atelier du patrimoine Peinture médiévale
8 Rue du Château Loches Indre-et-Loire
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:30:00
fin : 2026-10-29 16:30:00
Date(s) :
2026-10-29
Après avoir examiné les traces de couleur encore visibles sur les murs de la collégiale Saint-Ours, transformez-vous en artiste du Moyen-Âge. Dessinez votre œuvre, apprenez la recette de la peinture à l’époque et donnez vie à votre art avec des couleurs que vous aurez fabriquées. Sur réservation.
Après avoir examiné les traces de couleur encore visibles sur les murs sculptés de la collégiale Saint-Ours, transformez-vous en artiste du Moyen-Âge. Dessinez votre œuvre, apprenez la recette de la peinture à l’époque et donnez vie à votre art avec des couleurs que vous aurez fabriquées.
Ces ateliers sont ouverts à la participation d’un adulte accompagnant qui réalisera, aux côtés de son enfant, sa propre création. 5.5 .
8 Rue du Château Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com
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English :
After examining the traces of color still visible on the carved walls of the collegiate church of Saint-Ours, transform yourself into a medieval artist. Draw your own work, learn the recipe for painting at the time, and bring your art to life with colors of your own making.
L’événement Atelier du patrimoine Peinture médiévale Loches a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 37
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