Atelier du samedi Tableau de légumes découpés Centre culturel J-P-Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche samedi 22 août 2026.

Saint-Yrieix-la-Perche

Atelier du samedi Tableau de légumes découpés

Centre culturel J-P-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Atelier Tableau de légumes découpés. Découpage, collage et décor à la peinture et au crayon. .

Centre culturel J-P-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

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English : Atelier du samedi Tableau de légumes découpés

L’événement Atelier du samedi Tableau de légumes découpés Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin