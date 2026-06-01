Atelier Duo Rebozo parent/enfant, Le Tauzin, Bordeaux

Atelier Duo Rebozo parent/enfant Vendredi 5 juin, 18h30 Le Tauzin Gironde

Gratuit – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Un atelier parents/enfants pour découvrir les bienfaits du Rebozo.

Désolé c’est complet !

Grâce aux mouvements de bercement, d’enveloppement et de serrage réalisés avec des Rebozos – tissus tissés à la main venus du Mexique – vous partagerez un moment de détente profonde, de jeu corporel et de lien affectif.

Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/atelier-parentsenfants-duo-rebozo »}]

Mouvements de bercement, d’enveloppement et de serrage réalisés avec des Rebozos, tissus tissés à la main venus du Mexique. parent/enfant bien-etre