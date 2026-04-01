Tence

Atelier duo se relier

Crouzilhac Tence Haute-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

le duo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Renouer avec l’autre, prendre soin de la relation, cultiver l’amour, l’émerveillement et les joies simples, tisser vos chemins grâce à la nature.

.

Crouzilhac Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 16 46 babettsophrologie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reconnect with others, nurture relationships, cultivate love, wonder and simple joys, weave your paths through nature.

L’événement Atelier duo se relier Tence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon