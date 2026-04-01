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Atelier duo se relier Tence

Atelier duo se relier Tence samedi 6 juin 2026.

Adresse : Crouzilhac

Ville : 43190 Tence

Département : Haute-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 70 70 70 le duo

Tence

Atelier duo se relier

Crouzilhac Tence Haute-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

le duo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Renouer avec l’autre, prendre soin de la relation, cultiver l’amour, l’émerveillement et les joies simples, tisser vos chemins grâce à la nature.
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Crouzilhac Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 16 46  babettsophrologie@gmail.com

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English :

Reconnect with others, nurture relationships, cultivate love, wonder and simple joys, weave your paths through nature.

L’événement Atelier duo se relier Tence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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