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Atelier Écriture-Collage L’Atelier sous les toits Paris

Atelier Écriture-Collage L’Atelier sous les toits Paris

Atelier Écriture-Collage L’Atelier sous les toits Paris samedi 4 octobre 2025.

Lieu : L'Atelier sous les toits

Adresse : 84, rue de Charenton

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : samedi 4 octobre 2025

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p> 60 euros / atelier<br>330 euros / forfait annuel 6 ateliers.</p>

Collecter des images et des mots, les découper, les déchirer et les assembler : un plaisir enfantin qui libère l’expression et encourage la créativité. Dans cet atelier atypique, les temps d’écriture et les temps de collage se succèdent et s’enrichissent mutuellement. Art de l’impro et de l’intuition, le collage ne demande aucun savoir-faire particulier. Il apporte à qui s’y aventure une satisfaction immédiate. Sous son influence, l’écriture gagne en liberté.

  • Adultes
  • 6 personnes maximum
  • Pré-requis : aucun

Un atelier pour mêler images et mots, en alternant temps d’écriture et temps de collage. La créativité s’éveille.
Le samedi 20 juin 2026
de 14h00 à 18h30
payant


60 euros / atelier
330 euros / forfait annuel 6 ateliers.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-04T17:00:23+02:00
fin : 2026-06-20T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T18:30:00+02:00

L’Atelier sous les toits 84, rue de Charenton  75012 Paris
https://lateliersouslestoits.pages-perso.free.fr/ +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr


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