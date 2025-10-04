Atelier Écriture-Collage L’Atelier sous les toits Paris

Collecter des images et des mots, les découper, les déchirer et les assembler : un plaisir enfantin qui libère l’expression et encourage la créativité. Dans cet atelier atypique, les temps d’écriture et les temps de collage se succèdent et s’enrichissent mutuellement. Art de l’impro et de l’intuition, le collage ne demande aucun savoir-faire particulier. Il apporte à qui s’y aventure une satisfaction immédiate. Sous son influence, l’écriture gagne en liberté.

Adultes

6 personnes maximum

Pré-requis : aucun

Un atelier pour mêler images et mots, en alternant temps d’écriture et temps de collage. La créativité s’éveille.

Le samedi 20 juin 2026

de 14h00 à 18h30

payant



60 euros / atelier

330 euros / forfait annuel 6 ateliers.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T17:00:23+02:00

fin : 2026-06-20T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T18:30:00+02:00

L’Atelier sous les toits 84, rue de Charenton 75012 Paris

https://lateliersouslestoits.pages-perso.free.fr/ +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr



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