Atelier « Ecriture comme au temps de Pierre de Salabert », Centre nature, Colombes

Informations pratiques

Atelier « Ecriture comme au temps de Pierre de Salabert » 19 et 20 septembre Centre nature Hauts-de-Seine

A partir de 7 ans ; passage libre sur le créneau horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Inspirés par votre balade dans le jardin du Centre Nature, venez prendre la plume et coucher vos impressions sur le papier ligné !

Centre nature 16, rue Solférino, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0147803587 https://www.colombes.fr/annuaire/centre-nature/

Atelier d’écriture