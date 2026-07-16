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AGENDA · Colombes

Atelier « Ecriture comme au temps de Pierre de Salabert », Centre nature, Colombes

samedi 19 septembre 2026 · Centre nature · Colombes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre nature
Adresse
16, rue Solférino, 92700 Colombes
Ville
92700 Colombes
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
A partir de 7 ans ; passage libre sur le créneau horaire

Atelier « Ecriture comme au temps de Pierre de Salabert » 19 et 20 septembre Centre nature Hauts-de-Seine

A partir de 7 ans ; passage libre sur le créneau horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Inspirés par votre balade dans le jardin du Centre Nature, venez prendre la plume et coucher vos impressions sur le papier ligné !

Centre nature 16, rue Solférino, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0147803587 https://www.colombes.fr/annuaire/centre-nature/
Atelier d’écriture

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