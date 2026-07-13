Atelier Écriture de cartes postales Maison des Écritures La Rochelle

lundi 13 juillet 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Atelier Écriture de cartes postales

Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:00:00

fin : 2026-07-27 16:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

Atelier fabrication maison

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Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

Homemade Crafts Workshop

L’événement Atelier Écriture de cartes postales La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-08 par Nous La Rochelle