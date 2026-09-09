Atelier écriture « Plumes et calames », Centre Culturel Pierre Tassin, Givet

Informations pratiques

Atelier écriture « Plumes et calames » 19 et 20 septembre Centre Culturel Pierre Tassin Ardennes

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Atelier écriture « Plumes et calames »

Centre Culturel Pierre Tassin 22 Rue Méhul, 08600 Givet, France Givet 08600 Ardennes Grand Est 0324423915 https://givet.fr/art-et-culture/

Atelier écriture « Plumes et calames »