AGENDA · Givet
Atelier écriture « Plumes et calames », Centre Culturel Pierre Tassin, Givet
samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel Pierre Tassin · Givet
Informations pratiques
Atelier écriture « Plumes et calames » 19 et 20 septembre Centre Culturel Pierre Tassin Ardennes
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Atelier écriture « Plumes et calames »
Centre Culturel Pierre Tassin 22 Rue Méhul, 08600 Givet, France Givet 08600 Ardennes Grand Est 0324423915 https://givet.fr/art-et-culture/
Atelier écriture « Plumes et calames »
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