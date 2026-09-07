AGENDA · Givet
Exposition et visite commentée de l’exposition « Les crayons Gilbert et leurs histoires », Centre Culturel Pierre Tassin, Givet
samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel Pierre Tassin · Givet
Informations pratiques
Exposition et visite commentée de l’exposition « Les crayons Gilbert et leurs histoires » 19 et 20 septembre Centre Culturel Pierre Tassin Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition « Les crayons Gilbert et leurs histoires » par Ardenne Wallonne.
Centre Culturel Pierre Tassin 22 Rue Méhul, 08600 Givet, France Givet 08600 Ardennes Grand Est 0324423915 https://givet.fr/art-et-culture/
Exposition « Les crayons Gilbert et leurs histoires » par Ardenne Wallonne.
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