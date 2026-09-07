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AGENDA · Givet

Exposition et visite commentée de l’exposition « Les crayons Gilbert et leurs histoires », Centre Culturel Pierre Tassin, Givet

samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel Pierre Tassin · Givet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel Pierre Tassin
Adresse
22 Rue Méhul, 08600 Givet, France
Ville
08600 Givet
Département
Ardennes

Exposition et visite commentée de l’exposition « Les crayons Gilbert et leurs histoires » 19 et 20 septembre Centre Culturel Pierre Tassin Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition « Les crayons Gilbert et leurs histoires » par Ardenne Wallonne.

Centre Culturel Pierre Tassin 22 Rue Méhul, 08600 Givet, France Givet 08600 Ardennes Grand Est 0324423915 https://givet.fr/art-et-culture/
Exposition « Les crayons Gilbert et leurs histoires » par Ardenne Wallonne.

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