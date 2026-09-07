Visite de la Tour Grégoire et du Mont d’Haurs, Départ square Albert 1er, Givet

Informations pratiques

Visite de la Tour Grégoire et du Mont d’Haurs Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Départ square Albert 1er Ardennes

Non accessible aux PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Visite guidée des sentiers du Mont d’Haurs.

Sur réservation au 03.24.42.98.42 ou par mail à fetes2@givet.fr

Départ square Albert 1er Quai des Héros de la Résistance 0800 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est 03.24.42.98.42 [{« type »: « email », « value »: « fetes2@givet.fr »}] [{« link »: « mailto:fetes2@givet.fr »}] Découverte de la Tour Grégoire et des sentiers du Mont d’Haurs par le Conservatoire des Espace Naturels de Champagne – Ardenne. Réservation obligatoire. Parking sur le lieu de départ

Visite guidée des sentiers du Mont d’Haurs.

©CENCA