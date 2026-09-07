Visite guidée de la Mairie, Hôtel de Ville, Givet

Informations pratiques

Visite guidée de la Mairie Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de Ville Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du bâtiment.

Hôtel de Ville 11 place Carnot 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est

Visite guidée du bâtiment.

©Mossot