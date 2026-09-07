AGENDA · Givet
Visite guidée de la Mairie, Hôtel de Ville, Givet
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Givet
Informations pratiques
Visite guidée de la Mairie Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de Ville Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée du bâtiment.
Hôtel de Ville 11 place Carnot 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est
Visite guidée du bâtiment.
©Mossot
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