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Visite guidée de la Mairie, Hôtel de Ville, Givet

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Givet

Visite guidée de la Mairie, Hôtel de Ville, Givet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
11 place Carnot 08600 Givet
Ville
08600 Givet
Département
Ardennes

Visite guidée de la Mairie Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de Ville Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du bâtiment.

Hôtel de Ville 11 place Carnot 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est
Visite guidée du bâtiment.

©Mossot

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