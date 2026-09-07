Projection de photographies du port et de la ville de Givet avant 1940, Fort de Charlemont, Givet
samedi 19 septembre 2026 · Fort de Charlemont · Givet
Informations pratiques
Projection de photographies du port et de la ville de Givet avant 1940 19 et 20 septembre Fort de Charlemont Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Projection de photos du port et de Givet par les Sentinelles de Charlemont dans le bastion n°1.
Fort de Charlemont Rue de sous Charlemont, 08600 Givet, France Givet 08600 Ardennes Grand Est 0324569687 https://www.charlemont.fr Charles Quint fait l’acquisition, par l’intermédiaire de sa sœur, de la Seigneurie d’Agimont le 6 avril 1555, et lance la construction d’une nouvelle place forte, apte à protéger le secteur, sur la rive gauche de la Meuse. Charles Quint donne d’ailleurs son nom à cette forteresse : Charlemont, le Mont de Charles.
C’est avec le traité de Nimègue en 1678 que la place forte Charlemont-Givet devient française. Elle est remise au roi de France Louis XIV en 1680, puis rapidement inspectée et améliorée par Vauban.
En 1962, l’État se réapproprie le site. Le 1er janvier 1963, le général Massu, commandant de 6e Région Militaire y installe le premier Centre d’Entraînement Commando de France, le C.E.C. de Givet, dont la devise est : « Croire et Vaincre ». L’histoire militaire de Charlemont s’achève en novembre 2009 avec la fermeture du Centre dans le cadre de la restructuration des services de la Défense.
Aujourd’hui, le fort dévoile son histoire et ses secrets au travers d’activités ludiques et sportives.
Projection de photos du port et de Givet par les Sentinelles de Charlemont dans le bastion n°1.
©Marie-Hélène Cingal
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