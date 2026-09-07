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AGENDA · Givet

Conférence « Patrimoine scolaire, inventaire des lieux », Centre Culturel Pierre Tassin, Givet

samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel Pierre Tassin · Givet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel Pierre Tassin
Adresse
22 Rue Méhul, 08600 Givet, France
Ville
08600 Givet
Département
Ardennes

Conférence « Patrimoine scolaire, inventaire des lieux » Samedi 19 septembre, 16h00 Centre Culturel Pierre Tassin Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Conférence « Patrimoine scolaire, inventaire des lieux » par L. Huart, service de l’inventaire de la Région Grand Est / service Départemental de la Culture.

Centre Culturel Pierre Tassin 22 Rue Méhul, 08600 Givet, France Givet 08600 Ardennes Grand Est 0324423915 https://givet.fr/art-et-culture/
Conférence « Patrimoine scolaire, inventaire des lieux » par L. Huart, service de l’inventaire de la Région Grand Est / service Départemental de la Culture.

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