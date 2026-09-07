Conférence « Patrimoine scolaire, inventaire des lieux », Centre Culturel Pierre Tassin, Givet

Informations pratiques

Conférence « Patrimoine scolaire, inventaire des lieux » Samedi 19 septembre, 16h00 Centre Culturel Pierre Tassin Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Conférence « Patrimoine scolaire, inventaire des lieux » par L. Huart, service de l’inventaire de la Région Grand Est / service Départemental de la Culture.

Centre Culturel Pierre Tassin 22 Rue Méhul, 08600 Givet, France Givet 08600 Ardennes Grand Est 0324423915 https://givet.fr/art-et-culture/

Conférence « Patrimoine scolaire, inventaire des lieux » par L. Huart, service de l’inventaire de la Région Grand Est / service Départemental de la Culture.