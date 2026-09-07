Visite de l’église Saint-Hilaire, Église Saint-Hilaire, Givet

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Hilaire Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Hilaire Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite commentée sur place.

Église Saint-Hilaire 12 Place Carnot, 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est En 832, une église portant le nom de Saint-Hilaire existait déjà à cet emplacement. Elle rendait hommage à l’évêque de Poitiers, patron des marchands. Détruite en 1675 par le maréchal de Créqui, elle fut reconstruite sur des plans de Vauban en 1682. La nef et le chœur furent achevés en 1702.

À l’intérieur, de belles boiseries du XVIIIᵉ siècle sont conservées, représentant l’ordre des franciscains, proviennent de l’ancienne église des Récollets. Les vitraux ont été refaits en 1970.

Aujourd’hui, on peut admirer les nouveaux vitraux grâce à l’Association des Amis du Patrimoine Religieux Givetois et au soutien financier de la commune.

Visite commentée sur place.

© Ville de Givet