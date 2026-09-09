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Dictée tout public, Centre Culturel Pierre Tassin, Givet

samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel Pierre Tassin · Givet

Dictée tout public, Centre Culturel Pierre Tassin, Givet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel Pierre Tassin
Adresse
22 Rue Méhul, 08600 Givet, France
Ville
08600 Givet
Département
Ardennes

Dictée tout public 19 et 20 septembre Centre Culturel Pierre Tassin Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Dictée tout public dans une salle de classe reconstituée comme autrefois

Centre Culturel Pierre Tassin 22 Rue Méhul, 08600 Givet, France Givet 08600 Ardennes Grand Est 0324423915 https://givet.fr/art-et-culture/
Dictée tout public dans une salle de classe reconstituée comme autrefois

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