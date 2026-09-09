Dictée tout public, Centre Culturel Pierre Tassin, Givet

Informations pratiques

Dictée tout public 19 et 20 septembre Centre Culturel Pierre Tassin Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Dictée tout public dans une salle de classe reconstituée comme autrefois

Centre Culturel Pierre Tassin 22 Rue Méhul, 08600 Givet, France Givet 08600 Ardennes Grand Est 0324423915 https://givet.fr/art-et-culture/

Dictée tout public dans une salle de classe reconstituée comme autrefois

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