Atelier Education aux médias et à l’information avec le collectif Tu Piges Médiathèque Violette Leduc Paris

Elie Hervé, membre du collectif de journalistes Tu Piges, animera cet atelier autour de la découverte des techniques journalistiques, de la fabrique de l’information ainsi que du rôle des réseaux sociaux et de l’IA.

L’objectif de l’atelier est avant tout de nous mettre en garde contre la désinformation sous toutes ses formes et de nous en donner quelques clés de compréhension.

Info, intox, complots… De quoi s’agit-il au juste? Une photo ou une vidéo est-elle une information fiable? Quels sont les processus de vérification? Quelles sont les sources des journalistes? Comment ne pas se faire avoir par les désinformations qui circulent massivement sur les réseaux sociaux?

Découvrir le travail des journalistes (méthodes de recherche et d’investigation, utilisation et vérification des sources).

Comprendre la fabrique de l’information, forger son esprit critique, s’armer contre la désinformation.

Le samedi 18 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/pg/mediathequevioletteleduc/posts/ https://www.facebook.com/pg/mediathequevioletteleduc/posts/



