Atelier en famille au musée de l’hôpital, Musée de l’hôpital, Sedan
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'hôpital · Sedan
Informations pratiques
Atelier en famille au musée de l’hôpital Samedi 19 septembre, 13h30, 15h00, 16h30 Musée de l’hôpital Ardennes
12 personnes. Tout public à partir de 8 ans. Gratuit sur inscription à la Maison du Patrimoine au 03.24.27.84.85.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Nouveauté !
EN FAMILLE
Atelier « Quel est cet objet ? »
Proposé par le Musée du château fort (Ville de Sedan)
Découvrez le petit musée de l’hôpital et initiez-vous en famille ou entre amis à l’inventaire et au métier de conservateur de musée !
Musée de l’hôpital Place Saint Vincent-de-Paul 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03.24.27.84.85 [{« type »: « phone », « value »: « 03.24.27.84.85 »}, {« owner »: {« uid »: 54294183, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-22T13:50:16.461Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « patrimoine@ville-sedan.fr », « response »: {« passId »: 429141870, « isPending »: false, « addressId »: 25892}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T13:48:37.634Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2472104, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T13:48:37.734Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 478837325, « id »: 1}, {« passId »: 478837326, « id »: 2}, {« passId »: 478837327, « id »: 3}]}, « dates »: [{« quantity »: 5, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789817400000, « id »: 1}, {« quantity »: 5, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789822800000, « id »: 2}, {« quantity »: 5, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789828200000, « id »: 3}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T13:48:38.161Z »}, {« venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-07-22T13:50:16.460Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429141870 »}] Le musée de l’hôpital de Sedan est un musée de site dans le bâtiment historique de l’hôpital datant du XVIIe siècle, réunissant des collections hospitalières de la fin du XIXe et du XXe siècle collectées par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine et de la Revalorisation des Objets Hospitaliers (ASPROH). Ces collections vont intégrer les collections municipales du musée de Sedan. Uniquement sur réservation auprès de la Maison du Patrimoine de la Ville de Sedan
Atelier « Quel est cet objet ? »
© Musée du château fort, Ville de Sedan
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