Atelier encadrement Passe-partout L’Échoppée Belle Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Atelier encadrement Passe-partout

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 13:30:00

fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Création d’un passe-partout avec un beau papier d’encadrement, assorti à son œuvre à encadrer.

Plusieurs papiers sont à la disposition des participants, permettant de choisir la texture et les couleurs qui seront en harmonie avec l’œuvre à encadrer.

Important Le participant apportera le sujet qu’il souhaite encadrer (peinture, dessin, carte postale, photo, etc.), de dimensions d’une carte postale ou de format A5 environ (15cm x 20cm).

Tout le matériel est fourni. Possibilité d’utiliser son propre matériel (règle, cutter, etc.) .

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier encadrement Passe-partout Pontivy a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté