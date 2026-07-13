Atelier encadrement Passe-partout L’Échoppée Belle Pontivy
samedi 26 septembre 2026 · L'Échoppée Belle · Pontivy
Informations pratiques
Pontivy
Atelier encadrement Passe-partout
L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Création d’un passe-partout avec un beau papier d’encadrement, assorti à son œuvre à encadrer.
Plusieurs papiers sont à la disposition des participants, permettant de choisir la texture et les couleurs qui seront en harmonie avec l’œuvre à encadrer.
Important Le participant apportera le sujet qu’il souhaite encadrer (peinture, dessin, carte postale, photo, etc.), de dimensions d’une carte postale ou de format A5 environ (15cm x 20cm).
Tout le matériel est fourni. Possibilité d’utiliser son propre matériel (règle, cutter, etc.) .
L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77
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English :
L’événement Atelier encadrement Passe-partout Pontivy a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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