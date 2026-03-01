Atelier enfant Camping du Lignon Le Chambon-sur-Lignon
Atelier enfant Camping du Lignon Le Chambon-sur-Lignon vendredi 10 juillet 2026.
Atelier enfant
Camping du Lignon 370 rte du stade Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Avec Angeline, viens fabriquer des feuilles de papier végétales grâce à une technique ancienne. Matériel fourni.
.
Camping du Lignon 370 rte du stade Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 41 89 75 artdame2coeurs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With Angeline, come and make vegetable paper using an ancient technique. Materials supplied.
L’événement Atelier enfant Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme du Haut-Lignon