Atelier enfant L’eau de la fontaine les sens en éveil Quai Poëy d’Avant Fontenay-le-Comte
Atelier enfant L’eau de la fontaine les sens en éveil Quai Poëy d’Avant Fontenay-le-Comte mardi 4 août 2026.
Fontenay-le-Comte
Atelier enfant L’eau de la fontaine les sens en éveil
Quai Poëy d’Avant Plages éphémères Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Atelier pour les enfants pendant les vacances d’été (6-10 ans)
MARDI 04 AOÛT 10H
Lieu Plages éphémères sur le Quai Poëy d’Avant 85200 Fontenay-le-Comte
Durée 2h00
Public enfants de 6 à 10 ans
TARIFS
– Enfant (6 à 10 ans) 5,00 €
Commence par observer et écouter la fontaine des Quatre Tias, puis laisse libre cours à ton imagination lors d’un atelier graphique. De retour en salle, transforme en images les sons de l’eau à travers une expérience d’écoute.
Pour finir, participe à un atelier gustatif en découvrant différentes eaux et en mettant des mots sur tes sensations. Une activité ludique pour voir, écouter, goûter et créer, au cœur du patrimoine de la ville.
Renseignements et inscription auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais poitevin, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 et en ligne sur billetterie.vendee-maraispoitevin.com
—–
Atelier organisé par Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire .
Quai Poëy d’Avant Plages éphémères Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
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English :
Summer Workshop for Children (Ages 6–10)
L’événement Atelier enfant L’eau de la fontaine les sens en éveil Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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