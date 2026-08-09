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Atelier enfant – Peluche en chaussettes L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

vendredi 23 octobre 2026 · L'Atelier de la Ressourcerie Créative · Paris

Atelier enfant – Peluche en chaussettes L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
L'Atelier de la Ressourcerie Créative
Adresse
95, avenue du Général Leclerc
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>3 euros.</p>

Venez transformer une simple chaussette en une peluche toute mignonne !

Choisissez les couleurs, remplissez-les, décorez-les avec des yeux et plein d’accessoires, puis repartez avec votre peluche personnalisée.

– niveau débutant – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES

De 6 à 14 ans
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)

LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRES
Vendredi 23 octobre • 14h30 – 17h00

INSCRIPTION

Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !
Le vendredi 23 octobre 2026
de 14h30 à 17h00
payant

3 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-23T17:30:00+02:00
fin : 2026-10-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-23T14:30:00+02:00_2026-10-23T17:00:00+02:00

L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc  75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-vacances-creatives +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative


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