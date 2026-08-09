Atelier enfant – Peluche en chaussettes L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris
vendredi 23 octobre 2026 · L'Atelier de la Ressourcerie Créative · Paris
Informations pratiques
Venez transformer une simple chaussette en une peluche toute mignonne !
Choisissez les couleurs, remplissez-les, décorez-les avec des yeux et plein d’accessoires, puis repartez avec votre peluche personnalisée.
– niveau débutant – matériels fournis –
INFOS PRATIQUES
De 6 à 14 ans
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRES
Vendredi 23 octobre • 14h30 – 17h00
Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !
Le vendredi 23 octobre 2026
de 14h30 à 17h00
payant
3 euros.
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-23T17:30:00+02:00
fin : 2026-10-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-23T14:30:00+02:00_2026-10-23T17:00:00+02:00
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-vacances-creatives +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative
Afficher la carte du lieu L’Atelier de la Ressourcerie Créative et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La Beauté des Voix Russes d’Opéra Église Saite Marie des Batignolles Paris 9 août 2026
- Barapraia – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 9 août 2026
- Récital de piano de Silas Bassa Église Saint-Merry Paris 9 août 2026
- Les Petits Suisses, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 9 août 2026
- Sandro Zerafa / Yoni Zelnik duo Le Son de la Terre PARIS 05 9 août 2026