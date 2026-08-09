Atelier enfant – Peluche en chaussettes L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

vendredi 23 octobre 2026 · L'Atelier de la Ressourcerie Créative · Paris

Informations pratiques

Venez transformer une simple chaussette en une peluche toute mignonne !

Choisissez les couleurs, remplissez-les, décorez-les avec des yeux et plein d’accessoires, puis repartez avec votre peluche personnalisée.

– niveau débutant – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES



De 6 à 14 ans

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRES

Vendredi 23 octobre • 14h30 – 17h00

INSCRIPTION

Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !

Le vendredi 23 octobre 2026

de 14h30 à 17h00

payant

3 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-23T17:30:00+02:00

fin : 2026-10-23T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-23T14:30:00+02:00_2026-10-23T17:00:00+02:00

L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-vacances-creatives +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative



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