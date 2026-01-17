Atelier enfant spécial Halloween : Gargouilles, Office de tourisme de Pontivy Communauté, Péniche Duchesse Anne, 2 quai Niémen, 56300 PONTIVY, Pontivy

Atelier enfant spécial Halloween : Gargouilles 20 – 29 octobre Office de tourisme de Pontivy Communauté, Péniche Duchesse Anne, 2 quai Niémen, 56300 PONTIVY Morbihan

Sur réservation (places limitées) | Tarif : enfant 6€ | 1 accompagnant maximum par famille (gratuit pour l’accompagnateur) | Durée : 1h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T14:30:00+02:00 – 2026-10-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-10-29T14:30:00+01:00 – 2026-10-29T15:45:00+01:00

Monstres effrayants ou grotesques, les gargouilles font partie du paysage de nos villes depuis le Moyen Âge. Après avoir percé les secrets de ces grosses pierres avec votre guide, les enfants pourront réaliser leur propre gargouille.

Office de tourisme de Pontivy Communauté, Péniche Duchesse Anne, 2 quai Niémen, 56300 PONTIVY 2 quai Niémen, 56300 PONTIVY Pontivy 56300 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 25 04 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@pontivycommunaute.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-pontivycommunaute.com/billetterie/ »}]

