UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Atelier enfant – Suspension en boîte d’œufs L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

mercredi 21 octobre 2026 · L'Atelier de la Ressourcerie Créative · Paris

Atelier enfant – Suspension en boîte d’œufs L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
L'Atelier de la Ressourcerie Créative
Adresse
95, avenue du Général Leclerc
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>3 euros.</p>

Venez transformer de simples boîtes d’œufs en suspensions colorées et originales !

Créez de superbes suspensions colorées pour raviver l’été à la maison ! Breloques, rubans, perles, il y en aura pour tous les goûts !

– niveau débutant – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES

De 6 à 14 ans
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)

INSCRIPTION

Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !
Le mercredi 21 octobre 2026
de 14h30 à 17h00
payant

3 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-21T17:30:00+02:00
fin : 2026-10-21T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-21T14:30:00+02:00_2026-10-21T17:00:00+02:00

L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc  75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-vacances-creatives +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative


Afficher la carte du lieu L’Atelier de la Ressourcerie Créative et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)