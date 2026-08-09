Atelier enfant – Suspension en boîte d’œufs L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

mercredi 21 octobre 2026 · L'Atelier de la Ressourcerie Créative · Paris

Informations pratiques

Venez transformer de simples boîtes d’œufs en suspensions colorées et originales !

Créez de superbes suspensions colorées pour raviver l’été à la maison ! Breloques, rubans, perles, il y en aura pour tous les goûts !

– niveau débutant – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES



De 6 à 14 ans

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)

INSCRIPTION

Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !

Le mercredi 21 octobre 2026

de 14h30 à 17h00

payant

3 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T17:30:00+02:00

fin : 2026-10-21T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-21T14:30:00+02:00_2026-10-21T17:00:00+02:00

L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-vacances-creatives +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative



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