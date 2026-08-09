Atelier enfant – Suspension en boîte d’œufs L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris
mercredi 21 octobre 2026 · L'Atelier de la Ressourcerie Créative · Paris
Informations pratiques
Venez transformer de simples boîtes d’œufs en suspensions colorées et originales !
Créez de superbes suspensions colorées pour raviver l’été à la maison ! Breloques, rubans, perles, il y en aura pour tous les goûts !
– niveau débutant – matériels fournis –
INFOS PRATIQUES
De 6 à 14 ans
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)
Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !
Le mercredi 21 octobre 2026
de 14h30 à 17h00
payant
3 euros.
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-21T17:30:00+02:00
fin : 2026-10-21T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-21T14:30:00+02:00_2026-10-21T17:00:00+02:00
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-vacances-creatives +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative
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