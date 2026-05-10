Atelier enfants décoration de biscuits en famille à Paris 18 – Le Cookie Club Belle Aura Paris
Atelier enfants décoration de biscuits en famille à Paris 18 – Le Cookie Club Belle Aura Paris samedi 30 mai 2026.
Un atelier enfants créatif et gourmand à Paris 18 pour décorer ses biscuits et partager un moment ludique en famille ✨
Parents et enfants sont invités à venir décorer ensemble leurs biscuits dans une ambiance douce, ludique et conviviale. Une parenthèse pour créer, s’amuser et se retrouver, loin du quotidien… et repartir avec ses propres douceurs faites maison
Au programme :
Décoration de biscuits (glaçage, toppings, couleurs)
Créativité libre, accessible à tous
Moment de complicité parent-enfant
Aucune expérience nécessaire
À partir de 2 ans et demi (accompagné d’un parent)
15 euros par enfant
Boissons en supplément
Belle Aura Café – Paris 18e
Places limitées – réservation conseillée
Inscriptions : 06 41 18 25 07 ou ateliers.belleaura@gmail.com
Un moment chaleureux, créatif et plein de douceur à partager en famille ✨
Le Cookie Club : un atelier créatif et gourmand à Paris 18, pour petits et grands, pour décorer des biscuits et partager un moment doux et ludique en famille.
Une édition différente chaque mois.
Le samedi 29 août 2026
de 16h00 à 17h00
Le samedi 25 juillet 2026
de 16h00 à 17h00
Le samedi 27 juin 2026
de 16h00 à 17h00
Le samedi 30 mai 2026
de 16h00 à 17h00
payant
15 euros par enfant. Boissons en supplément.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00;2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00;2026-07-25T16:00:00+02:00_2026-07-25T17:00:00+02:00;2026-08-29T16:00:00+02:00_2026-08-29T17:00:00+02:00
Belle Aura 10, rue Letort 75018 Paris
ateliers.belleaura@gmail.com
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