Un atelier enfants créatif et gourmand à Paris 18 pour décorer ses biscuits et partager un moment ludique en famille ✨

Parents et enfants sont invités à venir décorer ensemble leurs biscuits dans une ambiance douce, ludique et conviviale. Une parenthèse pour créer, s’amuser et se retrouver, loin du quotidien… et repartir avec ses propres douceurs faites maison

Au programme :

Décoration de biscuits (glaçage, toppings, couleurs)

Créativité libre, accessible à tous

Moment de complicité parent-enfant

Aucune expérience nécessaire

À partir de 2 ans et demi (accompagné d’un parent)

15 euros par enfant

Boissons en supplément

Belle Aura Café – Paris 18e

Places limitées – réservation conseillée

Inscriptions : 06 41 18 25 07 ou ateliers.belleaura@gmail.com

Un moment chaleureux, créatif et plein de douceur à partager en famille ✨

Le Cookie Club : un atelier créatif et gourmand à Paris 18, pour petits et grands, pour décorer des biscuits et partager un moment doux et ludique en famille.

Une édition différente chaque mois.

Le samedi 29 août 2026

de 16h00 à 17h00

Le samedi 25 juillet 2026

de 16h00 à 17h00

Le samedi 27 juin 2026

de 16h00 à 17h00

Le samedi 30 mai 2026

de 16h00 à 17h00

payant

15 euros par enfant. Boissons en supplément.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00;2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00;2026-07-25T16:00:00+02:00_2026-07-25T17:00:00+02:00;2026-08-29T16:00:00+02:00_2026-08-29T17:00:00+02:00

Belle Aura 10, rue Letort 75018 Paris

ateliers.belleaura@gmail.com



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