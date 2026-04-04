Atelier enfants – Ma boîte aux trésors – Exposition STOCK La poste Rodier Paris

Partie 1 : Visite ludique

Une visite ludique pour ouvrir les yeux sur tous ces lieux que l’on ne regarde presque jamais… et qui pourtant veillent sur une grande part de nos vies.

Entre boîtes discrètes d’aujourd’hui et architectures anciennes, chacun est invité à découvrir ce que les humains choisissent de conserver, de cacher ou de transmettre.

Au fil du parcours, on observe, on questionne, on imagine, et l’on relie ces espaces à son propre quotidien. Et si stocker, ce n’était pas seulement ranger des choses, mais aussi prendre soin, faire des choix et préparer demain ?



Partie 2 : Architecte du stock Et si, maintenant, c’était à toi de décider ce qui mérite d’être gardé ?

Un souvenir ? Un secret ? Une graine ? Un petit trésor du quotidien ?

Dans cet atelier, les enfants sont invités à devenir des architectes du stock. Une boîte n’est-elle jamais seulement une boîte ? Elle raconte déjà un choix : que veut-on garder, pour qui, comment, et combien de temps… À mesure que le papier se plie, les questions de l’exposition reviennent autrement, par le geste, par la forme, par l’attention portée à ce que l’on fabrique. Puis vient le moment du choix : emporter sa boîte chez soi pour y garder ce qui compte, ou la laisser dans l’exposition pour rejoindre une réserve collective, comme un paysage de trésors mis en commun. Car parfois, garder, c’est aussi fabriquer un lien.

INFORMATIONS

Durée : 2h

Niveau : Pour les enfants à partir de 6 ans, les parents sont les bienvenus pour accompagner

Tarif : Gratuit

Animation : Médiatrice du Pavillon de l’Arsenal

Conception de la visite-atelier

BIM Bureau Indépendant de Médiation culturelle

Conception graphique

zerozoro

Partenaire média

Paris Mômes

Dans le cadre de l’exposition Stock à la Poste Rodier, Paris 9. Nous organisons une visite en deux temps, sensible et conviviale, pour explorer ensemble les architectures du stock, puis prolonger la découverte par un atelier de fabrication d’origami.

Du samedi 04 avril 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 14h30 à 16h30

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00

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La poste Rodier 30-32 rue Louis-Emilie de la Tour d’Auvergne 75009 Paris

https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/13349-ma-boite-a-tresors.html



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