Atelier entre art et philosophie autour de la nature, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux
mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba · Bordeaux
Informations pratiques
Atelier entre art et philosophie autour de la nature Mercredi 16 septembre, 10h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T12:30:00+02:00
Atelier entre art et philosophie autour de la nature
Par l’association Les Araignées Philosophes
Pour les 6-12 ans
Pendant 2 heures, une médiatrice de l’association les araignées philosophes vous proposera de jouer à observer et questionner les mots Nature, Art et Paysage.
Au programme : observation de la nature, découvertes d’un album de littérature jeunesse, grandes questions sur la vie et créations d’un lexique poétique et sensible de la nature!
Une manière de se relier d’une manière réflexive, créative et surtout ludique au monde vivant!
Informations et inscriptions auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Par l’association Les Araignées Philosophes
©association les araignées philosophes
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