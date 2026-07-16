Atelier entre art et philosophie autour de la nature, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Informations pratiques

Atelier entre art et philosophie autour de la nature Mercredi 16 septembre, 10h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T12:30:00+02:00

Atelier entre art et philosophie autour de la nature

Par l’association Les Araignées Philosophes

Pour les 6-12 ans

Pendant 2 heures, une médiatrice de l’association les araignées philosophes vous proposera de jouer à observer et questionner les mots Nature, Art et Paysage.

Au programme : observation de la nature, découvertes d’un album de littérature jeunesse, grandes questions sur la vie et créations d’un lexique poétique et sensible de la nature!

Une manière de se relier d’une manière réflexive, créative et surtout ludique au monde vivant!

Informations et inscriptions auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Par l’association Les Araignées Philosophes

©association les araignées philosophes