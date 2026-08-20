Atelier « Équilibre alimentaire », Médiathèque Hélène Oudoux, Massy

Informations pratiques

Atelier « Équilibre alimentaire » Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Hélène Oudoux Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Équilibre alimentaire

Par une nutritionniste de l’Assiette pensante

Au cours de cet atelier, les enfants découvriront les bases d’une alimentation équilibrée en s’amusant.

De 5 à 10 ans

Samedi 3 octobre à 15h (durée 1h30)

Médiathèque Hélène Oudoux

Sur inscription

Médiathèque Hélène Oudoux allée Albert Thomas, 91300 Massy Massy 91300 Villaine Essonne Île-de-France 0169202426 https://mediatheque.ville-massy.fr/ Équilibre alimentaire

Par une nutritionniste de l’Assiette pensante

Au cours de cet atelier, les enfants découvriront les bases d’une alimentation équilibrée en s’amusant.

De 5 à 10 ans

Samedi 3 octobre à 15h (durée 1h30)

Médiathèque Hélène Oudoux

Sur inscription

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