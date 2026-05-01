Gourdon

Atelier »Esprit sauvage »

Bibliothèque de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Création de petits personnages avec les éléments de la nature animé par Audrey Cogny

Création de petits personnages avec les éléments de la nature animé par Audrey Cogny

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Bibliothèque de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 biblioccqb@gmail.com

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English :

Creating small characters with the elements of nature led by Audrey Cogny

L’événement Atelier »Esprit sauvage » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Gourdon