Atelier »Esprit sauvage » Gourdon
Atelier »Esprit sauvage » Gourdon mercredi 6 mai 2026.
Gourdon
Atelier »Esprit sauvage »
Bibliothèque de Gourdon Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 16:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Création de petits personnages avec les éléments de la nature animé par Audrey Cogny
Création de petits personnages avec les éléments de la nature animé par Audrey Cogny
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Bibliothèque de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 biblioccqb@gmail.com
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English :
Creating small characters with the elements of nature led by Audrey Cogny
L’événement Atelier »Esprit sauvage » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Gourdon
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