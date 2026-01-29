Atelier Fabrication Abri à papillon Le Dôme Caen

Atelier Fabrication Abri à papillon

En France métropolitaine, 200 espèces de papillons de jour ont disparu d’au moins un département depuis le siècle dernier. Venez leur fabriquer un refuge à installer sur votre balcon ou dans votre jardin pour multiplier vos chances de les observer et participer à leur préservation.

L’avez-vous remarqué ? Autrefois très courants, les papillons que l’on observait voler de fleur en fleur se font aujourd’hui de plus en plus rares. Selon l’Office national de la biodiversité (ONB), 2 espèces sur 3 de papillons de jour ont disparu d’au moins un département en France métropolitaine depuis le siècle dernier. Une disparition qui n’est pas sans conséquence pour les écosystèmes dans lesquels ils jouent un rôle crucial, notamment pour la pollinisation des végétaux.

Face à ce risque, nous avons tou·te·s un rôle à jouer ! Venez fabriquer votre propre hôtel à papillons que vous pourrez installer sur votre balcon ou dans votre jardin. Ce nouveau refuge pourra rapidement accueillir les différentes espèces qui peuplent votre environnement pour vous permettre de les observer et de participer activement à leur préservation grâce au programme “Opération papillons” porté par l’association “Noé” et le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN).

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : Atelier Fabrication Abri à papillon

In mainland France, 200 species of butterfly have disappeared from at least one département since the last century. Come and build them a refuge on your balcony or in your garden, to increase your chances of observing them and help preserve them.

