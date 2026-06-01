Atelier fabrication de cordelettes, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais

Atelier fabrication de cordelettes 13 et 14 juin Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Pour tout savoir sur les textiles anciens et leur fabrication, venez dompter la lucette / le lucet. Entre vos mains, cet outil transformera un simple fil en une solide cordelette.

Atelier mis en place par le Service régional de l’archéologie (DRAC Bretagne).

Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne

Pour tout savoir sur les textiles anciens et leur fabrication, venez dompter la lucette / le lucet. Entre vos mains, cet outil transformera un simple fil en une solide cordelette.

© Inrap