Atelier Fabrique à Brac Médiathèque James Baldwin Paris

Le dernier mercredi de chaque mois, des ateliers manuels pour les esprits créatifs sont proposés.

Venez fabriquer, découvrir, imaginer… autour d’un moment de partage dans l’espace loisirs du 3ème étage, de 16h à 17h30.

Dates :

– Mercredi 24 juin – Spécial Vêtement, avec le Lab Mobile

– Mercredi 30 septembre

– Mercredi 28 octobre

– Mercredi 25 novembre

– Mercredi 30 décembre

Accès gratuit. Inscription sur place le jour J.

Atelier manuel à partir de 6 ans, chaque dernier mercredi du mois.

L’occasion pour les enfants d’explorer leur imagination et de fabriquer des créations originales !

Le mercredi 30 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 28 octobre 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 25 novembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 30 décembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 24 juin 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Inscription sur place le jour J, dans la limite des places disponibles.

Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T19:00:00+02:00

fin : 2026-12-30T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-06-24T16:00:00+02:00_2026-06-24T17:30:00+02:00;2026-09-30T16:00:00+02:00_2026-09-30T17:30:00+02:00;2026-10-28T16:00:00+02:00_2026-10-28T17:30:00+02:00;2026-11-25T16:00:00+02:00_2026-11-25T17:30:00+02:00;2026-12-30T16:00:00+02:00_2026-12-30T17:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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