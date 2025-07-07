Le Grand-Pressigny

Atelier Faire du feu comme Cro-Magnon

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 11:00:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-28

Apprends à faire du feu comme un Homme préhistorique (dès 9 ans), sur réservation. Mini visite du musée incluse.

Apprends à faire du feu comme un Homme préhistorique (dès 9 ans), sur réservation. Mini visite du musée incluse. 9 .

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Learn to make fire like a prehistoric man (from 9 years old), on reservation. Mini visit of the museum included.

L’événement Atelier Faire du feu comme Cro-Magnon Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire