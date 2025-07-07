Atelier Faire du feu comme Cro-Magnon Le Grand-Pressigny
Atelier Faire du feu comme Cro-Magnon Le Grand-Pressigny vendredi 10 juillet 2026.
Le Grand-Pressigny
Atelier Faire du feu comme Cro-Magnon
Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 11:00:00
fin : 2026-08-21 12:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-28
Apprends à faire du feu comme un Homme préhistorique (dès 9 ans), sur réservation. Mini visite du musée incluse.
Apprends à faire du feu comme un Homme préhistorique (dès 9 ans), sur réservation. Mini visite du musée incluse. 9 .
Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
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English :
Learn to make fire like a prehistoric man (from 9 years old), on reservation. Mini visit of the museum included.
L’événement Atelier Faire du feu comme Cro-Magnon Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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