Atelier familial « Fabrique ton archiscope » en collaboration avec la bibliothèque Charlotte Delbo, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris

Informations pratiques

Atelier familial « Fabrique ton archiscope » en collaboration avec la bibliothèque Charlotte Delbo Samedi 19 septembre, 15h30 INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris

Sur inscription, 12 places maximum, à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’INHA et la bibliothèque Charlotte Delbo proposent un atelier familial consacré à la perspective et à l’architecture. Après une découverte des vues d’optique, très prisées au siècle des Lumières pour divertir les salons tout en participant à l’éducation des enfants, l’atelier invite à en retrouver l’esprit en composant des images inspirées de ce procédé. À partir de vues photographiques successives de la galerie Colbert et de la bibliothèque Charlotte Delbo, les participants et participantes réalisent leur propre assemblage. Chacune et chacun contribue ainsi à la création de son propre « archiscope ».

Lieu : INHA, galerie Colbert, salle Helmina von Chézy

Pour en savoir plus sur le programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Institut national d’histoire de l’art, consultez le programme viace lien.

INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 https://www.inha.fr [{« type »: « email », « value »: « inscription@inha.fr »}] [{« link »: « https://www.inha.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}]

Atelier familial « Fabrique ton archiscope »

Atelier « Fabrique ton archiscope » en collaboration avec la bibliothèque Charlotte Delbo, Journées européennes du patrimoine 2025 © INHA