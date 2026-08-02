Yoga immersif Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

EN SAVOIR PLUS SUR SHANTI SC 93

Shanti Sports Club c’est promouvoir le bien-être et le lien social par les pratiques sportives et le Yoga, prendre plaisir et le diffuser. Shanti Sports Club souhaite que les quartiers de Saint-Ouen viennent se rencontrer autour de pratiques engageantes et équilibrantes pour le corps.

Oubliez tout ce que vous connaissez du yoga traditionnel. Shanti Sports Club vous fait voyager à travers une pratique immersive ! Grâce à des projections à 360°, laissez-vous transporter dans des paysages qui éveillent tous vos sens. Un cours, une immersion totale. Une expérience où votre souffle se synchronise avec des décors, où chaque posture devient une exploration !

Le mercredi 09 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

15€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-09T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-09T19:30:00+02:00_2026-09-09T20:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/yoga-immersif/



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