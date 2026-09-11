Atelier famille – À la découverte du cyanotype dans le jardin du musée Zadkine, Musée Zadkine, Paris

Informations pratiques

Atelier famille – À la découverte du cyanotype dans le jardin du musée Zadkine 19 et 20 septembre Musée Zadkine Paris

Atelier famille. Inscrire enfants, dès 6 ans, et adultes. Se présenter à l’accueil du musée 15 minutes avant le début de l’activité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:15:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Comme Zadkine qui se laissait guider par les découvertes fortuites dans son jardin et par le surgissement des formes dans la nature, découvrons comment apprivoiser la technique du cyanotype pour réaliser un magnifique herbier bleu cyan ou une photo unique d’une des sculptures du musée.

Cet atelier est mené par Les Inventeurs, fondateurs d’un espace dédié à la création.

Musée Zadkine 100b Rue d’Assas, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de l’Odéon Paris Île-de-France 0155427720 https://www.zadkine.paris.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.zadkine.paris.fr »}] Le musée présente une centaine d’œuvres réparties chronologiquement en cinq salles. Toutes les périodes de l’artiste, du primitivisme au cubisme, à l’art antique, mythologique et abstrait. Œuvres en bois, comme « Prométhée » (1955), les « Torses de Pomone » (1960), d’Ephèbe » (1920), d' »Hermaphrodite » (1925), en bronze comme « Formes et Lumières » (1923), « Femme à l’éventail » (1923), la « naissance de Vénus » (1950) ou les « Ménades » (1929), en pierre, « Tête héroïque » (1908) et la « Sainte Famille » (1912). L’Atelier accueille des artistes contemporains. Métros : Notre-Dame des Champs – ligne 12, Vavin – ligne 4. RER B : Port-Royal. Bus : 83 – Michelet, 38 – Val de grâce ou Observatoire-Port Royal, 82 – Auguste Comte, 91- Observatoire-Port Royal, 68 – Notre-Dame-des-Champs, Vavin, 58 – Guynemer-Vavin. Vélib’ : 90 rue d’Assas, 13 rue Michelet. Autolib’ : 15 rue Joseph Bara, 6 rue Michelet.

Atelier cyanotype en famille

© musée Zadkine Paris Musées