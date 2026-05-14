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Atelier famille “Les saveurs savante” Saulgé

Atelier famille “Les saveurs savante” Saulgé

Atelier famille “Les saveurs savante” Saulgé mercredi 7 octobre 2026.

Adresse : site ecomusée lieu-dit Juillé

Ville : 86500 Saulgé

Département : Vienne

Début : mercredi 7 octobre 2026

Fin : mercredi 7 octobre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Saulgé

Atelier famille “Les saveurs savante”

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07 16:30:00

Date(s) :
2026-10-07

Venez découvrir les senteurs, les saveurs et les couleurs d’ici et d’ailleurs grâce aux épices, aux plantes et aux légumes originaux de nos régions et du monde.   .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Atelier famille “Les saveurs savante”

L’événement Atelier famille “Les saveurs savante” Saulgé a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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