Atelier Fête des Mères : fabrique et décore ton cœur piñata Ressourcerie Saperlipopette PARIS
Atelier Fête des Mères : fabrique et décore ton cœur piñata Ressourcerie Saperlipopette PARIS samedi 30 mai 2026.
À l’occasion de la Fête des mères, les enfants sont invités à participer à un atelier créatif original pour fabriquer et personnaliser une piñata en forme de cœur, un cadeau unique à offrir à leur maman.
Symbole emblématique de la fête mexicaine, la piñata est un objet coloré et festif qui stimule l’imagination. Lors de cet atelier, les enfants découvriront son histoire et sa place dans la culture mexicaine, avant de réaliser leur propre création artisanale.
Accompagnés pas à pas, ils pourront choisir parmi plusieurs modèles de piñatas, sélectionner les couleurs de leur papier crépon, découper, assembler et décorer leur création avec du carton, des fleurs séchées et des matériaux de récupération. Une activité ludique qui valorise à la fois la créativité, la dextérité et la sensibilisation au réemploi des matériaux.
À l’occasion de la Fête des Mères, les enfants sont invités à découvrir la tradition mexicaine de la piñata en fabriquant et décorant une piñata en forme de coeur réalisé avec des matériaux de récupération.
Le samedi 30 mai 2026
de 14h30 à 16h00
payant
30€
Public enfants. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00
Ressourcerie Saperlipopette 37 rue des pyrénées 75020 PARIS
https://ressourcerie-saperlipopette.fr contact@ressourcerie-saperlipopette.fr
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