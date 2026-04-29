Lecture musicale par la Cie Les sons qui content Médiathèque James Baldwin Paris

Cette lecture s’adresse à tous∙tes curieuses et curieux, aventurières et aventuriers, qui souhaitent voyager et arpenter la colline à la recherche du printemps, dans la peau d’une petite souris ou bien s’enfoncer dans l’arbre sans fin sur les pas de la courageuse Hippollène. Embarquez avec nous dans cette aventure rythmée par la musique et les illustrations et laissez-vous porter par les sons et la voix.

Ici, on vient créer une ambiance, susciter des émotions et offrir beaucoup de plaisir, à partager ensemble.

La compagnie Les sons qui content vous raconte « Là-haut sur la colline » de Jane Kohuth et Sonia Sanchez et « L’Arbre sans fin » de Claude Ponti lors d’une lecture musicale, pour les enfants à partir de 4 ans.

Le samedi 30 mai 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Sur inscription – Jardin des histoires (3ème)

Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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