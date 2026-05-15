August a dit ! : Visite commentée Institut suédois Paris

Depuis de nombreuses années, Cecilia Edefalk entretient des conversations avec des artistes disparu·es – Hilma af Klint et August Strindberg, parmi d’autres –, qu’elle documente et intègre à son processus de travail. La présente exposition révèle ainsi la manière dont elle prolonge, aujourd’hui et à sa manière, les courants spirituels venus du Nord. Ce thème sera le point de départ d’une visite commentée par l’artiste en dialogue avec Daniel Birnbaum.

Daniel Birnbaum est écrivain et commissaire d’exposition, vivant entre Stockholm et Paris. Il est aussi professeur de philosophie à la Städelschule de Francfort. Son premier roman, Dr B, a été publié chez Gallimard en 2021.

La discussion sera modérée par Sara Arrhenius, commissaire de l’exposition « August a dit ! » et directrice de l’Institut suédois.

Dimanche 31 mai à 16h, Cecilia Edefalk réalisera une performance au Grand Palais dans le cadre de l’exposition consacrée à Hilma af Klint.

Informations pratiques

La visite commentée sera en anglais.

Participation gratuite sur inscription : cliquez ici.

L’exposition de Cecilia Edefalk, conçue sous le haut patronage du défunt August Strindberg, fait l’objet d’une visite guidée et d’une conversation entre l’artiste et Daniel Birnbaum, écrivain et commissaire d’exposition.

Le samedi 30 mai 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

https://paris.si.se/agenda/august-a-dit-visite-commentee/ +33144788020 institutsuedois@si.se



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