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Atelier flamenco « Fiesta por buleria » avec Lori La Armenia Flamenco en France Paris

samedi 3 octobre 2026 · Flamenco en France · Paris

Atelier flamenco « Fiesta por buleria » avec Lori La Armenia Flamenco en France Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Flamenco en France
Adresse
37bis, rue des Trois Bornes
Ville
75011 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>75 euros : Non-Adhérent.e.s</p><p>60 euros : Adhérent.e.s Flamenco en France.</p>

Objectif de l’atelier : apprendre à sortir por bulerias avec des musiciens (chant et guitare).

Animé par Lori La Armenia, il a lieu un week-end par mois, sur 2 jours.4 heures par groupe ou niveau (2h le samedi + 2h le dimanche) « Que
dit le chant ? Qu’accentue la guitare ? Et les palmas ? Quand est-ce
que je peux danser et comment ? Comment s’articule le discours entre les
musiciens ? » C’est que la fiesta est
inhérente à la culture flamenca, elle a ses règles mais elle en joue et
comme elle suit la loi du cœur, elle est donc bien souvent
trompeuse…

Grâce à l’écoute de la musique et en donnant place à chacun
des éléments composant une buleria por fiesta, nous chercherons ensemble à déceler les règles de base et le sens personnel que chacun peut donner à sa danse.

Échauffement technique, suivi d’une approche didactique de la buleria.

Écoute du chant et du compas à travers des pas de base pour salir (entrer dans la danse), rematar (marier la danse au chant), marcar (marquer le chant ), llamar (appeler à sortir- l’apogée de la danse por fiesta) et irse (partir, sortir du cercle de la danse).

Une fois ces clefs acquises, nous improviserons un à un sur des bulerias distinctes afin de « lâcher prise », d’apprendre à se tromper pour mieux danser, tout en apprenant les uns des autres.

Horaire du Samedi

Groupe 1 : 16h-18h

Groupe 2 : 18h-20h

Horaire du Dimanche

Groupe 1 : 11h-13h

Groupe 2 : 13h-15h

Un week-end par mois, la bailaora Lori la Armenia et des musiciens vous délivrent les secrets de la fiesta por buleria au cours d’ateliers interactifs.
Du samedi 03 octobre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :
dimanche
de 11h00 à 15h00
samedi
de 16h00 à 20h00
payant

75 euros : Non-Adhérent.e.s

60 euros : Adhérent.e.s Flamenco en France.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T16:00:00+02:00_2026-10-03T20:00:00+02:00;2026-10-04T11:00:00+02:00_2026-10-04T15:00:00+02:00

Flamenco en France 37bis, rue des Trois Bornes  75011 Paris
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