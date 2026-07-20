Informations pratiques

Objectif de l’atelier : apprendre à sortir por bulerias avec des musiciens (chant et guitare).

Animé par Lori La Armenia, il a lieu un week-end par mois, sur 2 jours.4 heures par groupe ou niveau (2h le samedi + 2h le dimanche) « Que

dit le chant ? Qu’accentue la guitare ? Et les palmas ? Quand est-ce

que je peux danser et comment ? Comment s’articule le discours entre les

musiciens ? » C’est que la fiesta est

inhérente à la culture flamenca, elle a ses règles mais elle en joue et

comme elle suit la loi du cœur, elle est donc bien souvent

trompeuse…

Grâce à l’écoute de la musique et en donnant place à chacun

des éléments composant une buleria por fiesta, nous chercherons ensemble à déceler les règles de base et le sens personnel que chacun peut donner à sa danse.

Échauffement technique, suivi d’une approche didactique de la buleria.

Écoute du chant et du compas à travers des pas de base pour salir (entrer dans la danse), rematar (marier la danse au chant), marcar (marquer le chant ), llamar (appeler à sortir- l’apogée de la danse por fiesta) et irse (partir, sortir du cercle de la danse).

Une fois ces clefs acquises, nous improviserons un à un sur des bulerias distinctes afin de « lâcher prise », d’apprendre à se tromper pour mieux danser, tout en apprenant les uns des autres.

Horaire du Samedi

Groupe 1 : 16h-18h

Groupe 2 : 18h-20h

Horaire du Dimanche

Groupe 1 : 11h-13h

Groupe 2 : 13h-15h

Un week-end par mois, la bailaora Lori la Armenia et des musiciens vous délivrent les secrets de la fiesta por buleria au cours d’ateliers interactifs.

Du samedi 03 octobre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :

dimanche

de 11h00 à 15h00

samedi

de 16h00 à 20h00

payant

75 euros : Non-Adhérent.e.s

60 euros : Adhérent.e.s Flamenco en France.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T19:00:00+02:00

fin : 2026-10-04T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T16:00:00+02:00_2026-10-03T20:00:00+02:00;2026-10-04T11:00:00+02:00_2026-10-04T15:00:00+02:00

Flamenco en France 37bis, rue des Trois Bornes 75011 Paris

https://www.flamencoenfrance.fr/evenement/atelier-fiesta-por-buleria-avec-lori-la-armenia loriflam@gmail.com https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis/ https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis/



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